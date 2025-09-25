Condenados a 3 años de prisión por tráfico de drogas en un club cannábico de Castellón

Los cinco acusados por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que no causan daño grave a la salud y por organización criminal llegaron ayer a un acuerdo con la Fiscalía antes de que comenzara su juicio en Castellón.

Acuerdo

Los delincuentes, mediante la conformidad, lograron reducir de manera ostensible la petición de condena del fiscal, que reclamaba para ellos 8 años en total.

Al final, recibieron todos ellos penas de un año por el tráfico de drogas y dos años por asociación ilícita, si bien las penas quedan suspendidas.

Asociación

Estos delincuentes usaron una asociación cannábica llamada Enjoy With Castellón (Disfruta con Castellón).

La asociación era legal en sí misma. La dotaban de una total apariencia de legalidad, para comprar cannabis y hachís y venderlo a terceros.