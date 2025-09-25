¿Cómo funcionan las 'granjas' de criptomonedas como la que han desactivado en Castellón?

Uno de los principios fundamentales de las criptomonedas (como el bitcoin) es la transparencia de sus procesos de compra: del principio al final de una cadena de compra, todo debe ser comprobable.

Por ello han proliferado por todo el mundo las llamadas ‘granjas’ de minado de criptomonedas.

Muchos ordenadores conectados

Suelen ser naves con muchos ordenadores conectados a la red y que trabajan programados para validar estas transacciones de ‘cripto’. Trabajan todo el día y necesitan mucha electricidad.

A cambio, quien opera las ‘granjas’ recibe un beneficio económico.

Cabe destacar que no son ilegales de por sí, y en l’Alcora el delito estaba en el enganche eléctrico irregular, y es que las cantidades que se requerían eran enormes para que el sistema fucionara bien.

El caso de Castellón

La Guardia Civil intuía que en una nave de l’Alcora se estaba produciendo un delito en una nave industrial, y durante las investigaciones pensaron que se encontrarían con algo frecuente: una plantación interior de marihuana. Sus sospechas de que alguna actividad ilícita se producían eran ciertas (se producía fraude eléctrico), pero cuando entraron en el lugar se dieron cuenta de que aquello era algo muy diferente y poco visto en la provincia: una granja de minado de criptomonedas.

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón y el Área de Investigación del Puesto Principal de Onda detuvieron recientemente a una persona por un supuesto delito de defraudación de fluido eléctrico en la localidad de l’Alcora, donde mantenía una granja para el minado de criptomonedas.

En una nave industrial

Todo comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de un consumo eléctrico anómalo en una nave en un polígono.

La nave estaba alquilada y carecía de actividad industrial, lo que hizo sospechar que podría estar siendo utilizada para albergar plantaciones de marihuana.

Una vez analizado dicho consumo, se pudo constatar que provenía de acometidas eléctricas ilegales. Por todo ello, se procedió a realizar un registro debidamente autorizado, en el que se encontraron conectados sistemas informáticos de minería de criptomonedas y equipos auxiliares de refrigeración, algo diferente a lo que esperaban pero que también incurría en ilegalidad en lo referido a la toma de la electricidad.

Un detenido de 33 años

La operación culminó con la detención de un varón de 33 años como presunto autor de un delito de defraudación eléctrica, valorado en unos 150.000 euros.

Las diligencias instruidas por este caso fueron entregadas en los Juzgados de Castellón.