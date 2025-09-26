Desmantelan cinco laboratorios de marihuana con 3.500 plantas en Onda
En la operación llevada a cabo por la Guardia Civil se han detenido a dos personas
La Guardia Civil ha desmantelado cinco laboratorios de marihuana y detenido a dos personas en la localidad de Onda en el marco de la operación “Kratos”. Los arrestados, acusados de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal, han ingresado en prisión por orden judicial.
Las investigaciones comenzaron tras sospechas de la existencia de cultivos intensivos de marihuana tipo indoor en una nave industrial sin actividad. Durante el operativo, los agentes comprobaron que se trataba de una estructura delictiva organizada, dotada de medidas de vigilancia para evitar ser descubierta.
La entrada y registro, autorizada judicialmente, permitió intervenir más de 3.500 plantas de marihuana, además de equipos eléctricos, fertilizantes, lámparas halógenas, humidificadores, extractores y un complejo sistema subterráneo de conexión ilegal a la red eléctrica.
Las diligencias, junto a los detenidos, fueron entregadas en los juzgados de Nules, que decretaron su ingreso en prisión. En el operativo participaron efectivos de la Compañía de Castellón y del Puesto Principal de Onda, con apoyo de la USECIC y del Servicio Cinológico de la Comandancia.
