Un hombre se enfrenta a 4 años de prisión por una brutal agresión a su novia

La Fiscalía Provincial de Castellón reclama cuatro años de prisión a un hombre por ser presuntamente autor de un delito de lesiones, tras un escrito de acusación en el que el Ministerio Público describe una brutal agresión en la habitación de un apartamento de vacaciones, que el acusado habría propinado a quien era su novia.

El juicio oral por este caso tendrá lugar este 29 de septiembre en la Audiencia Provincial de Castellón, donde el juzgado tratará de diseccionar con detalles qué fue lo que ocurrió en esa habitación en la que la mujer, según lo que defiende la Fiscalía, quedó gravemente malherida por el ataque.

Múltiples lesiones

Los hechos que se juzgan en Castellón ocurrieron mientras la pareja estaba de vacaciones en Ibiza, en octubre del pasado 2018. Hace por tanto siete años de la supuesta agresión, que se habría producido después de que ambos hubiesen salido por la noche en dicha isla balear. La Fiscalía relata que los dos bebieron «cierta cantidad de alcohol» durante su salida nocturna. Después regresaron al piso en el que se estaban quedando temporalmente y ella se tumbó en la cama para descansar.

Fue en ese momento de vulnerabilidad de la supuesta víctima cuando el fiscal asegura que el acusado se colocó encima de la mujer y, «con ánimo de atentar contra su integridad física», comenzó la agresión. El varón puso las manos en el cuello de su novia y apretó fuertemente, con riesgo de asfixia para ella. Acto seguido le golpeó en la cara, en la boca y también en el propio cuello hasta que la mujer quedó inconsciente. Varios de sus dientes saltaron por los aires, y su cuerpo sufrió fracturas.

La víctima sobrevivió a la agresión, pero las heridas fueron tales que precisó múltiples atenciones.

Ingresada

En el hospital, los médicos diagnosticaron un cuadro escalofriante:_traumatismo facial con hematoma alrededor del ojo izquierdo, rotura de tres piezas dentales, traumatismo torácico cerrado con fractura de tres arcos costales (junto a las costillas), asociados a neumotórax (fuga de aire dentro de los pulmones). También presentaba contusiones y hematomas en brazos y piernas.

Tardó 188 días en recuperarse por completo de todas estas lesiones y estuvo tres meses de baja. Además, quedó con secuelas psíquicas relacionadas con el estrés postraumático leve. Además de los cuatro años de prisión, la Fiscalía pide que el hombre no pueda aproximarse y comunicarse con ella por 5 años, así como 9.395 euros de indemnización.