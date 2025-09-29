A juicio tres personas por secuestrar y torturar a un hombre en Castelló

La Audiencia Provincial de Castellón juzgará el próximo martes, 30 de septiembre, un supuesto delito de secuestro que realizaron tres personas. Para ellas, la Fiscalía solicita ocho años y seis meses de prisión. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023, cuando la víctima se encontraba con unos amigos en su domicilio de Castelló.

Amenazas

La víctima, un hombre, fue trasladada a la vivienda colindante, donde se encontraban los acusados junto a un menor de edad. Una vez allí, bajo amenazas, le ordenaron que pidiese dinero a su familia y que, si no lo hacía, cada hora que pasara la cantidad de dinero iría aumentando. Al ver que el retenido se negaba, lo ataron a una silla y lo agredieron con golpes, quemaduras de soplete y con un martillo de goma.

Los ahora procesados se pusieron en contacto con la hermana del secuestrado y le manifestaron que este les debía dinero, que se había quedado con 100 gramos de una sustancia ilegal. En ese punto exigieron un rescate inicial de 3.500 euros, cantidad que luego rebajaron pidiendo 1.000 y 450 euros mediante pagos por bizum. La hermana acudió entonces a la Policía.

Fuga de sus captores

El hombre permaneció retenido toda la noche hasta que, sobre las 11.00 del día siguiente, logró escapar aprovechando un momento en el que sus captores estaban distraídos y se refugió en un edificio cercano, donde requirió la presencia policial. A consecuencia de lo ocurrido, la víctima sufrió diversas lesiones: contusiones, pequeñas quemaduras en clavícula y brazos y ansiedad reactiva. La parte médica del informe indicó que el retenido precisó de asistencia facultativa y tardó entre cinco y siete días en curarse.

Aunque hay cinco implicados, el Ministerio Fiscal acusa a tres de ellos como autores de un delito de secuestro y de un delito leve de lesiones, porque de los otros dos restantes no ha quedado acreditada la participación en los hechos. Por ello, solicita para cada uno 8 años y medio de prisión por secuestro, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, además de una multa de 3 meses.

Por último, la Fiscalía reclama que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 300 euros por las lesiones y 6.000 euros por el daño moral causado, más los intereses legales correspondientes.