ÚLTIMA HORA
Un accidente en la AP-7 en Castellón causa dos kilómetros de retenciones
Un hombre, herido leve
Castellón
Un hombre ha sido trasladado al Hospital la Plana de Vila-real tras sufrir un accidente en la AP-7 a la altura de les Alqueries, lo que ha causado retenciones de hasta dos kilómetros.
Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se ha producido en el kilómetro 445 a las 10.54, tras una salida de vía. El conductor ha resultado herido leve.
Las retenciones se han producido a la altura de Burriana, en dirección Barcelona.
