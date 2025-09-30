Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en la AP-7 en Castellón causa dos kilómetros de retenciones

Un hombre, herido leve

Imagen de la zona de la AP-7 en la que hay retenciones.

Imagen de la zona de la AP-7 en la que hay retenciones. / DGT

Alberto Campos

Castellón

Un hombre ha sido trasladado al Hospital la Plana de Vila-real tras sufrir un accidente en la AP-7 a la altura de les Alqueries, lo que ha causado retenciones de hasta dos kilómetros.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se ha producido en el kilómetro 445 a las 10.54, tras una salida de vía. El conductor ha resultado herido leve.

Las retenciones se han producido a la altura de Burriana, en dirección Barcelona.

