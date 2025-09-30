"Puta, no vales para nada, cabrona": una repetida situación de terror familiar llega a juicio en Castellón

La Audiencia Provincial de Castellón juzga este jueves a un hombre, que a lo largo de casi cuatro décadas creó un ambiente familiar insostenible, del que fueron víctimas su pareja durante este tiempo, así como sus cuatro hijos. Según recoge el escrito de Fiscalía, esta persona, que actualmente tiene 66 años, "profería a su mujer expresiones como puta o no vales para nada, cabrona". Una agresión psíquica que también sufrieron sus hijos. "No vais a lograr nada en vuestra vida", es una de las frases reflejadas en este documento.

El clima de tensión fue aumentando con el paso del tiempo. En 2020, le lanzó a su mujer un vaso de cristal con dirección a la cabeza, que no impactó porque se apartó. A uno de sus hijos le dio coletazos, y en las navidades de 2022 intentó clavarle un tenedor.

Escalada de agresiones y daños

La escalada de agresiones continuó en 2023. Primero con la amenaza de quemar la vivienda familiar, algo que finalmente ocurrió el 29 de diciembre de ese año. Prendió fuego al garaje del unifamiliar, que se propagó hasta la cocina y afectó a un vehículo. Un hecho que puso "en riesgo la vida o la integridad física de otras personas". Los daños causados ascendieron a 44.225,98 euros. Desde el incendio, el acusado permanece en prisión preventiva.

El Ministerio Público reclama un total de 52 meses de cárcel. Por un delito de maltrato habitual solicita 18 meses, a los que se suman siete meses por malos tratos, y 20 meses por maltrato familiar (cinco por cada uno de los hijos, que eran menores cuando ocurrieron los hechos). Finalmente, se piden otros siete meses por amenazas en el marco de la violencia de género.

Enfermedad y medidas de protección

Se propone la absolución del procesado por el incendio del domicilio, debido a que padecía una enfermedad depresiva-ansiosa. Un informe forense determinó que en los días cercanos a la comisión del hecho sufría un trastorno de depresión mayor con características psicóticas, afectando sus facultades volitivas y cognitivas. Según el escrito de Fiscalía, esto implicaría una eximente, aunque se solicita "la imposición de internamiento para tratamiento médico en un establecimiento adecuado al tipo de alteración psíquica que se aprecie", por un período máximo de 20 años.

Además, se incluye el pago de los daños en la vivienda y 3.000 euros por daños morales, junto con el pago de intereses. También se establece una medida de alejamiento de 500 metros, durante cuatro años.