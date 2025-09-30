Rescatan a tres mujeres desorientadas en una zona montañosa de Castellón
La casi inexistencia de cobertura telefónica, un problema
Redacción
La Guardia Civil localizó a tres mujeres que se encontraban nerviosas y perdidas en una zona montañosa entre los términos de Les Coves de Vinromà y Alcalà de Xivert, en una área con escasa cobertura telefónica.
Tras recibir el aviso desde la central operativa de servicios de la Guardia Civil de Castellón, los agentes realizaron varias batidas para localizar a las mujeres. Finalmente, avistaron un vehículo donde una de ellas hacía señales para llamar la atención. Al llegar al lugar, comprobaron que estaban en buen estado, aunque nerviosas y desorientadas.
Los guardias civiles las acompañaron hasta la carretera más cercana y se aseguraron de que conocieran el camino hacia sus domicilios, dando por concluida la actuacción.
La intervención fue llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil de Sant Mateu y Alcalà de Xivert.
- Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado
- El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
- Desactivada la alerta roja en Castellón: las localidades que ya han confirmado que vuelven las clases
- Daños en una finca de Castelló por las lluvias: 'Se me está inundando la casa
- Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón
- Cierran las visitas a las Coves de Sant Josep hasta nuevo aviso en la Vall tras caer 103 litros
- Un ingeniero de Cabanes consigue que la OTAN financie sus satélites: 'Han visto la oportunidad de avanzarnos
- Alerta roja por el tiempo en Castellón: ¿Dónde puede llover más?