Rescatan a tres mujeres desorientadas en una zona montañosa de Castellón

La Guardia Civil localizó a tres mujeres que se encontraban nerviosas y perdidas en una zona montañosa entre los términos de Les Coves de Vinromà y Alcalà de Xivert, en una área con escasa cobertura telefónica.

Tras recibir el aviso desde la central operativa de servicios de la Guardia Civil de Castellón, los agentes realizaron varias batidas para localizar a las mujeres. Finalmente, avistaron un vehículo donde una de ellas hacía señales para llamar la atención. Al llegar al lugar, comprobaron que estaban en buen estado, aunque nerviosas y desorientadas.

Los guardias civiles las acompañaron hasta la carretera más cercana y se aseguraron de que conocieran el camino hacia sus domicilios, dando por concluida la actuacción.

La intervención fue llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil de Sant Mateu y Alcalà de Xivert.