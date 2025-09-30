Una supuesta víctima de secuestro en Castelló: "Me ataron y me golpearon un día y medio, pero me escapé"

La víctima de un supuesto secuestro en Castelló declaró este martes en el juicio oral el horror que afirma haber pasado en un piso de Castelló en septiembre de 2023, hace justo dos años. "Me ataron, me estuvieron golpeando un día y medio", dijo este joven, quien sufrió heridas en toda la cara y quemaduras en el torso.

Exigieron un rescate

"Me exigían a través de torturas que yo mandara mensajes pidiendo dinero a mis hermanas, diciéndome que si no me iban a matar, asustándome con cuchillos y con un soplete", prosiguió su testimonio. En el juicio quedó claro que una de las hermanas del chico envió varios bizums a uno de los supuestos secuestradores, pero la línea temporal de esas transferencias fue tachada de "no cuadrar" por parte de las defensas.

Se trata de la vista oral en la Audiencia Provincial en la que la Fiscalía pide 8 años y 6 meses de prisión para cuatro personas por presunto delinto de secuestro. Los cuatro acusados negaron los hechos y sus defensas atribuyeron a una "ficción" el relato del perjudicado, por lo que pidieron la absolución de sus defendidos.

Emigró de Venezuela por la inseguridad y lo secuestraron en Castelló

El testimonio de la víctima estuvo refrendado por agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el momento y por un testigo clave, el empleado del supermercado de la avenida Valencia de Castelló donde el secuestrado acudió a toda prisa pidiendo ayuda cuando huyó. Y es que según el relato del agredido, tras un día y medio de secuestro aprovechó que todos sus captores (dos de ellos españoles y dos de origen extranjero) "se quedaron dormidos", a causa supuestamente del efecto de drogas que estaban tomando, para desatarse y escapar de la casa donde lo tenían retenido contra su voluntad.

La víctima intervino por videoconferencia desde su país, Venezuela, y es que tal y como explicó la acusación particular en declaraciones después del juicio, el demandante se trata de un joven que emigró de su tierra hacia España a causa, entre otras cosas, de la inseguridad en la nación caribeña, y "nunca pensó que en Europa pudiera ocurrir algo así", que lo secuestraran en Castellón. Por esta desagradable experiencia vivida en la capital de la Plana, así como por otras circunstancias, este varón regresó a Venezuela.