Accidente en Morella: Colisión entre un coche y un camión góndola
Los dos ocupantes del turismo han sido trasladados al hospital de Vinaròs
Este miércoles se ha producido un accidente de tráfico en el kilómetro 52 de la carretera nacional 232, cuando un coche que circulaba en dirección a Morella invadió el carril contrario, colisionando de frente y de manera lateral con un camión góndola que transportaba otros vehículos.
Afortunadamente, los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos tras el incidente. No obstante, como medida preventiva, los ocupantes del coche fueron trasladados al hospital de Vinaròs para una evaluación médica.
Al lugar del accidente han acudido agentes de la policía local, la Guardia Civil, así como los bomberos y equipos de emergencia del SAMUR y SVB de Morella, quienes gestionaron la situación y garantizaron la seguridad en la zona.
