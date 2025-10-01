ES NOTICIA
Corte total de la AP-7 en Castellón por un accidente entre dos camiones
El siniestro tuvo lugar a las 2.00 horas
Castellón
Un accidente entre dos camiones, en el que no ha habido heridos, ha causado el corte total de la AP-7 a la altura de Peñíscola.
El siniestro tuvo lugar sobre las 2.00 horas, cuando uno de los vehículos impactó por alcance con el otro, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón.
El vial está cortado desde Peñíscola a Torreblanca y el tráfico ha sido desviado por la N-340. Los operarios están trabajando para retirar tanto los camiones como la carga caída sobre la carretera.
