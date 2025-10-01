Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte total de la AP-7 en Castellón por un accidente entre dos camiones

El siniestro tuvo lugar a las 2.00 horas

Tramo de la carretera cercano al del accidente, en una imagen de archivo.

Tramo de la carretera cercano al del accidente, en una imagen de archivo. / DGT

Aitor Tezanos

Castellón

Un accidente entre dos camiones, en el que no ha habido heridos, ha causado el corte total de la AP-7 a la altura de Peñíscola.

El siniestro tuvo lugar sobre las 2.00 horas, cuando uno de los vehículos impactó por alcance con el otro, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón.

El vial está cortado desde Peñíscola a Torreblanca y el tráfico ha sido desviado por la N-340. Los operarios están trabajando para retirar tanto los camiones como la carga caída sobre la carretera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents