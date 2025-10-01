Detenido en Almassora el presunto autor del robo en el interior de varios vehículos

La Guardia Civil de Almassora ha detenido a un varón de 40 años como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en el interior de varios vehículos estacionados en la vía pública de la localidad.

Gracias a la colaboración ciudadana pudo detenerse in situ al hombre, que había fracturado el cristal de un turismo. En el momento de la identificación los agentes observaron que presentaba restos de sangre en un codo y en su mano, indicando éste que se debía a una herida reciente.

Ataviado con vestimenta oscura, gorra y una mochila en cuyo interior se encontraron un cúter, una linterna y unas zapatillas de deporte que no correspondían con el número que utilizaba, se justificó con explicaciones que carecían de argumento real.

Posteriormente, la Policía Local de Almassora también se desplazó al lugar de los hechos confirmando la existencia de otros turismos con el cristal fracturado.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Castellón en funciones de guardia