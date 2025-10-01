Incendio a primera hora de la mañana en una nave industrial de Castelló
Afectado un almacén de maderas
Bomberos de Castelló han tenido que actuar a primera hora de la mañana en un incendio declarado en una nave industrial situada en la avenida Enrique Gimeno, frente a Leroy Merlín.
Según fuentes municipales, el aviso sobre el fuego ha llegado a las 6.37 horas. Las llamas afectaban a una empresa de tratamiento de madera tropical. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Policía Nacional, así como un dispositivo de 16 bomberos en seis vehículos.
El incendio se ha iniciado en el almacén de la zona de ferretería, afectando sobre todo a madera, aunque también a una zona de pinturas y disolventes. Los bomberos han logrado estabilizar la llama y están ventilando el recinto. Posteriormente procederán a valorar el estado de la estructura de la nave.
Se desconoce el origen del fuego.
