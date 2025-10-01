Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio a primera hora de la mañana en una nave industrial de Castelló

Afectado un almacén de maderas

Los bomberos de Castelló, en el lugar del incendio.

Los bomberos de Castelló, en el lugar del incendio. / Mediterráneo

Alberto Campos

Castellón

Bomberos de Castelló han tenido que actuar a primera hora de la mañana en un incendio declarado en una nave industrial situada en la avenida Enrique Gimeno, frente a Leroy Merlín.

Según fuentes municipales, el aviso sobre el fuego ha llegado a las 6.37 horas. Las llamas afectaban a una empresa de tratamiento de madera tropical. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Policía Nacional, así como un dispositivo de 16 bomberos en seis vehículos.

Un bombero, en plena extinción del incendio.

Un bombero, en plena extinción del incendio. / Mediterráneo

El incendio se ha iniciado en el almacén de la zona de ferretería, afectando sobre todo a madera, aunque también a una zona de pinturas y disolventes. Los bomberos han logrado estabilizar la llama y están ventilando el recinto. Posteriormente procederán a valorar el estado de la estructura de la nave.

Zona de la nave afectada por las llamas.

Zona de la nave afectada por las llamas. / Mediterráneo

Se desconoce el origen del fuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents