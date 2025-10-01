Tres detenidos en Benicarló por un robo con violencia y por entrar en una vivienda

La Guardia Civil y la Policía Local de Benicarló han detenido a tres personas, en dos operativos diferentes, por su presunta implicación en delitos de robo con violencia y robo en domicilio, según ha informado el Instituto armado en un comunicado.

La primera detención se produjo el pasado 22 de septiembre en una calle de la localidad, donde un hombre de 44 años fue detenido tras agredir a una mujer en la vía pública para sustraerle documentación y dinero.

En el segundo caso, ocurrido el día 26 de septiembre, dos individuos fueron sorprendidos "in fraganti" intentando forzar la entrada de una vivienda. La intervención inmediata de los agentes, alertados por un testigo que escuchó ruidos sospechosos, permitió la detención de los dos varones en el interior del inmueble evitando la sustracción de objetos y efectos.

Entre sus pertenencias se encontró una barra metálica utilizada para forzar la puerta. Los procedimientos judiciales de ambas actuaciones han sido remitidos a los juzgados de Vinaròs en funciones de guardia.