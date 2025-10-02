El acusado de quemar la vivienda familiar en Castellón es absuelto pero deberá ser internado siete años y medio en un centro psiquiátrico

El acusado de quemar la vivienda que compartía con su entonces pareja ha sido absuelto de dicho delito este jueves por la mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. Al varón, de 66 años, se le aplica la eximente completa debido a que, según un informe forense, en los días próximos a la comisión del hecho sufría un trastorno de depresión mayor con características psicóticas, provocando la anulación de las facultades volitivas y cognitivas.

No obstante, se le impone la medida de internamiento para tratamiento médico en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie en él, durante un máximo de siete años y seis meses, si bien se descontará el periodo que lleva ya privado de libertad, en concreto desde hace casi dos años.

El juicio no ha llegado a celebrarse puesto que finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre las partes, por el que el acusado reconoce los hechos y el periodo máximo de internamiento se reduce notablemente frente a los 20 años que pedía en un principio la Fiscalía. Sí se le ha condenado por otros tres delitos puesto que a lo largo de casi 40 años, el acusado creó un ambiente familiar irrespirable, del que fueron víctimas su pareja durante este tiempo y sus cuatro hijos.

Malos tratos

En concreto, se le condena por un delito de maltrato habitual a cinco meses y ocho días de cárcel -en lugar de los 18 meses que solicitaba inicialmente el Ministerio Público-, así como a seis meses de alejamiento de la que era su pareja. También se le condena por un delito de malos tratos a un mes y 15 días de cárcel, en este caso sustituidos por tres meses de multa a seis euros por día, y a tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar, por cada uno de los cuales deberá cumplir 23 días de cárcel, también sustituidos por 46 días de multa, y con seis meses de alejamiento del hijo mayor del acusado.

Por último, se le condena por amenazas en el ámbito de la violencia de género a un mes y 15 días de cárcel, sustituidos por tres meses de multa, además de seis meses más de alejamiento de su pareja. En todas estas condenas se le aplica la eximente incompleta debido a que padecía una enfermedad depresiva-ansiosa, y llevan aparejada cada una de ellas un máximo de un año de libertad vigilada en modalidad de seguimiento de tratamiento médico externo.

Indemnización

El acusado también deberá hacer frente a una indemnización de 22.112 euros, la mitad de los 44.225 euros en los que se valoraron los daños causados en el domicilio incendiado, a lo que se suman 3.000 euros por daños morales al hijo mayor y 877 euros al Consorcio de Bomberos por su intervención en el incendio.

El fuego, que se produjo el 29 de diciembre de 2023, culminó una escalada de insultos y agresiones que incluyó lanzarle un vaso de cristal a la cabeza de su mujer en 2020, que no llegó a impactar porque ella se apartó, o intentar clavarle un tenedor a uno de los hijos en las navidades de 2022. Finalmente, tras haber amenazado con quemar la vivienda familiar, le prendió fuego al garaje de la casa, propagándose las llamas hasta la cocina y un vehículo.