Detienen a un hombre por robar bolsos en Onda
Los asaltos tuvieron lugar en el plazo de pocos minutos
Redacción
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Roca de Burriana y de la Policía Local de Onda detuvieron en la noche del 30 de septiembre a un individuo acusado de protagonizar diversos robos y hurtos en Onda.
La actuación se inició tras recibir una llamada en la que se alertaba de que una mujer había sido abordada en la vía pública. La víctima relató que un varón le había sustraído el bolso mediante un fuerte tirón. Minutos después, otra persona informaba de un incidente similar en otra calle, donde le fue arrebatado un bolso con efectos personales y le causaron lesiones.
Los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda y localizaron en la calle a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por las víctimas. Tras un breve seguimiento, fue identificado y detenido. Al sujeto se le intervinieron varios objetos, entre ellos un teléfono móvil que había sido sustraído y que posteriormente fue reconocido por su propietaria; una funda y un cuchillo.
La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias que junto con el detenido ha sido puesto a disposición judicial de los Juzgados de Nules como presunto autor de un delito de robo con violencia, un delito de hurto y lesiones
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
- Incendio a primera hora de la mañana en una nave industrial de Castelló
- Reabren al tráfico la AP-7 en Castellón tras un accidente entre dos camiones
- Ayuntamientos del interior de Castellón, al borde del colapso por falta de secretarios municipales
- Fallece Ángel Cobo, expresidente del CF San Pedro y conocido empresario del Grau de Castelló
- Los usos de la tarjeta ciudadana en Castelló, incluido el de los ecoparques
- El mejor sendero de España está en el interior de Castellón