Huye de los agentes por no tener carnet de conducir y luego denuncia el robo de su vehículo en Castellón

Efectivos pertenecientes al Subsector de Tráfico de Castellón han investigado a un conductor por ser presunto autor de los delitos contra la seguridad vial y simulación de delito. El investigado eludió las señales policiales de alto de los agentes, ya que carecía de permiso de conducción, y posteriormente denunció en falso que le habían sustraído el vehículo para intentar eximirse de toda responsabilidad.

Los hechos ocurrieron a las 13.51 horas del pasado día 19 de agosto en la N-340, a la altura del kilómetro 969+500, término municipal de Vila-real. Una patrulla del destacamento de Tráfico de Castellón, en una intervención con motivo de un siniestro vial, dio el alto a un vehículo y este hizo caso omiso a las indicaciones, dándose a la fuga.

El Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) inició una investigación y pudo comprobar que el titular del vehículo, un varón de 46 años, carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos asignados. Esta misma persona presentó con posterioridad a la fuga una denuncia en un puesto de la Guardia Civil de Castellón, por la sustracción de su vehículo.

Tras numerosas gestiones y pesquisas, se procedió a su investigación, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de simulación de delito. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el juzgado de guardia de Vila-real.

Penas

Según el Código Penal, el tipo de delito por conducir un vehículo a motor o un ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados será castigado con una pena de prisión de tres a seis meses, o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

El delito de simulación de delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, tanto si se simula ser responsable de un delito como si se denuncia uno inexistente