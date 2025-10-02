Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un patinete origina un incendio en una vivienda en Castelló

Los bomberos municipales han intervenido para apagar las llamas

Incendio en la avenida Casalduch

Fede Navarro

Miguel Mora

Castelló

La alarma ha cundido esta tarde en el centro de Castelló, cuando se ha alertado de un incendio de vivienda en la avenida Casalduch, esquina con calle Fola.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local y también efectivos de los Bomberos de Castelló, que han procedido a apagar las llamas.

Según indicaron fuentes municipales, finalmente solo hubo que lamentar daños en la habitación donde se produjo el fuego, que al parecer tuvo su origen en un patinete eléctrico que había allí.

