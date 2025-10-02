Un patinete origina un incendio en una vivienda en Castelló
Los bomberos municipales han intervenido para apagar las llamas
Castelló
La alarma ha cundido esta tarde en el centro de Castelló, cuando se ha alertado de un incendio de vivienda en la avenida Casalduch, esquina con calle Fola.
Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local y también efectivos de los Bomberos de Castelló, que han procedido a apagar las llamas.
Según indicaron fuentes municipales, finalmente solo hubo que lamentar daños en la habitación donde se produjo el fuego, que al parecer tuvo su origen en un patinete eléctrico que había allí.
