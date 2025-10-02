Accidente insólito: Roba un coche en Sant Jordi y lo estampa contra una ermita en Morella

En la tarde de este jueves se ha vivido un suceso insólito en Morella que ha causado una gran expectación. Pasaban pocos minutos de las seis cuando un coche, robado previamente en Sant Jordi, ha perdido el control y se ha estrellado contra la ermita del barrio del Hostal Nou, junto a la gasolinera.

Lejos de detenerse para dar explicaciones, el conductor -un hombre de unos 50 años- ha abandonado el vehículo y, tras el accidente, ha tratado de sustraer otros coches que estaban aparcados en las inmediaciones. Al no conseguirlo, ha decidido continuar la huida a pie. Pero su fuga ha sido corta: agentes de la Policía Local de Morella y de la Guardia Civil han logrado interceptarlo y detenerlo poco después.

El vehículo no solo era robado, sino que transportaba una gran cantidad de algarrobas, que todo apunta a que habrían sido sustraídas. También se investiga si el conductor había tomado alcohol u otras sustancias en el momento de producirse la colisión.

Destrozos en la carretera

El varón no ha sufrido heridas de gravedad, aunque el impacto ha causado importantes destrozos en la zona. La carretera Nacional 232, a su paso por el barrio del Hostal Nou -un vial que soporta un tráfico intenso- ha quedado afectada por los restos del accidente. Los servicios de mantenimiento y conservación de carreteras han tenido que intervenir para limpiar la calzada, especialmente en el carril que acumulaba más restos del vehículo. Ahora también se investiga si el fugitivo pudiera tener antecedentes o causas pendientes con la justicia.