Condenado a 5 años tras descubrirse su laboratorio de coca porque se prendió fuego en Castelló

Un juez de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado este viernes a cinco años y medio de prisión a un hombre de 46 años, tres de ellos por tráfico de drogas y dos años y medio por provocar un incendio, en un caso que ocurrió en marzo de 2019.

Se trata de un caso por el cual ya se juzgó a otros dos hombres, uno de los cuales resultó culpable y el otro absuelto. Este viernes iba a juicio el tercer miembro de esta banda, que aún no se había enfrentado a la justicia española porque se encontraba en rebeldía. Descubrieron que en la actualidad se encuentra preso en Alemania, condenado por otro delito, y ha realizado su participación en el juicio por videoconferencia.

Sufrió quemaduras

Tanto él como el otro condenado tenían un laboratorio de cocaína en Castelló que, el 10 de marzo de 2019, ardió de forma que sorprendió a los narcotraficantes, que se encontraban dentro. De hecho, el hombre que ha sido juzgado este viernes sufrió quemaduras de tal gravedad que se lo tuvo que ingresar en un hospital en València.

Al extinguirse el incendio, las autoridades entraron al lugar y descubrieron que era un laboratorio o, en su defecto, un centro de extracción secundaria para la separación de cocaína de otras sustancias con las que se la había mezclado previamente para ocultarla, según el escrito de la Fiscalía. De todas formas, se encontraron allí objetos que son coincidentes con los que hay en los laboratorios, como probetas, coladores y otros recipientes.

Además, se encontró una cantidad de cocaína valorada en unos 7.040 euros para su venta en dosis, y en 3.910 euros para su venta en gramos, en el mercado ilícito.

Tendrá que pagar la asistencia sanitaria

La defensa del acusado y la Fiscalía han llegado a un acuerdo previo a la celebración de la vista oral, y el reo ha mostrado su conformidad con el mismo. Mediante esta declaración, que conlleva reconocer los hechos de los que se le acusa, ha conseguido reducir el tiempo de condena, ya que en un principio el fiscal pedía seis años por narcotráfico y cinco por el incendio, once años en total.

El acusado, de nacionalidad colombiana, también deberá pagar 51.557 euros a la Generalitat Valenciana por la asistencia sanitaria que se le propinó por las quemaduras.