Detienen a cinco personas por robar en restaurantes de Alcalà de Xivert, Alcossebre y Peñíscola

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a robos en restaurantes situados en la costa de Castellón durante la temporada estival. La operación se ha saldado con la detención de cinco personas a las que se les atribuyen al menos seis robos cometidos en establecimientos de Alcalà de Xivert, Alcossebre y Peñíscola.

Las investigaciones se iniciaron durante el verano, tras las denuncias de hosteleros que alertaban de sustracciones de la recaudación y daños en el interior de los locales. Los ladrones actuaban de noche, forzaban accesos, inutilizaban laS alarmas cortando los cables eléctricos y dejaban inoperativos los refrigeradores.

Realizadas numerosas gestiones e investigaciones, así como otras más técnicas, los guardias civiles identificaron a los ahora detenidos, así como el modus operandi que utilizaban: frecuentaban locales públicos y, al cierre de los mismos, cambiaban de vestimenta, se cubrían el rostro con turbantes y perpetraban los robos, causando importantes destrozos.

Se les han intervenido prendas y objetos utilizados en los hechos delictivos.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Vinaròs.

La operación ha sido llevada a cabo por el Puesto de la Guardia Civil de Alcalá de Xivert y Peñíscola.