Los sanitarios salvan la vida a un hombre en parada cardíaca en Almassora

Los sanitarios han salvado la vida este viernes a las seis de la mañana a un hombre que estaba sobre el suelo y con fuerte dolor de pecho, en un posible infarto, en un domicilio de Almassora.

Actuación rápida de la Policía Local

El CICU ha movilizado una unidad del SAMU, que ha acudido inmediatamente al lugar.

Según ha informado el propio CICU, antes de la llegada de la ambulancia, miembros de la Policía Local de Almassora han confirmado al CICU que el hombre estaba inconsciente en el momento que ellos se han personado en el lugar y han iniciado la reanimación cardiopulmonar básica.

Han revertido la parada

Una vez en el lugar, el equipo médico del SAMU ha continuado con la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado hasta que han logrado revertir la parda cardíaca.

Posteriormente el hombre, de 62 años, ha sido trasladado por parada cardíaca recuperada al Hospital General de Castellón, en la ambulancia el SAMU.