Un vehículo vuelca y el accidente deja tres heridos leves en Benicàssim
El aparatoso siniestro provoca retenciones durante la tarde en la autopista, en dirección Castellón, pero se salda sin gravedad
Un accidente provocó este sábado tres heridos leves en el término municipal de Benicàssim.
En la AP-7
El siniestro se produjo en la autopista AP-7, concretamente en la vía que va en dirección hacia Castellón, según informaron a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Al parecer, un vehículo volcó de manera aparatosa y quedó con las ruedas hacia arriba en la carretera.
A pesar de esta complicada situación, las personas implicadas en el accidente solo presentaron heridas de carácter leve. Los sanitarios acudieron al lugar para proporcionarles la atención necesaria.
Por la tarde
El siniestro ocurrió a las 16.09 de la tarde y ocasionó colas de varios kilómetros durante la tarde en la autopista hasta que se despejó la carretera.
A las 20.00, el volumen de tráfico ya era el habitual.
