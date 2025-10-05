Alerta jabalís: herido un motorista en Altura tras cruzarse a una piara
El siniestro tiene lugar cerca del santuario de La Cueva Santa
Un motorista salió este domingo por la tarde herido de un accidente en la localidad de Altura (Alto Palancia).
En la carretera CV-245
El hombre iba con su moto por la carretera CV-245, pasado el santuario de La Cueva Santa, cuando un grupo de jabalís se cruzó en su camino, en un ejemplo del peligro que constituye la sobrepblación de esta especie en zonas de la provincia.
El hombre tuvo una dura caída de la moto y terminó con una rotura de brazo, según informaron a este diario fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Después de recibir atención médica en el lugar, los sanitarios trasladaron al herido al centro de salud de Segorbe, donde pudieron tratarlo mejor de la fractura que experimentó.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Porcelanosa presenta nuevos productos y refuerza su alianza con el talento nacional y marcas valencianas