Alerta jabalís: herido un motorista en Altura tras cruzarse a una piara

El siniestro tiene lugar cerca del santuario de La Cueva Santa

Un grupo de jabalís en la provincia de Castellón. / Mediterráneo

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un motorista salió este domingo por la tarde herido de un accidente en la localidad de Altura (Alto Palancia).

En la carretera CV-245

El hombre iba con su moto por la carretera CV-245, pasado el santuario de La Cueva Santa, cuando un grupo de jabalís se cruzó en su camino, en un ejemplo del peligro que constituye la sobrepblación de esta especie en zonas de la provincia.

El hombre tuvo una dura caída de la moto y terminó con una rotura de brazo, según informaron a este diario fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Después de recibir atención médica en el lugar, los sanitarios trasladaron al herido al centro de salud de Segorbe, donde pudieron tratarlo mejor de la fractura que experimentó.

