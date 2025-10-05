Un conductor atropella a un joven de 24 años en Castelló

Un coche ha atropellado a un joven peatón de 24 años esta mañana en Castelló, según ha informado este domingo el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), en lo que supone un nuevo accidente en la provincia este fin de semana.

El atropello ha tenido lugar en la calle Fernando el Católico, en la zona de Grapa, si bien las fuentes no han especificado a qué altura de la misma ha ocurrido.

El choque se ha producido sobre las 6.30 horas de la mañana del domingo.

Traslado al Hospital General

Los servicios sanitarios han acudido al rescate de este varón para efectuarle las primeras atenciones.

Después, han trasladado al herido Hospital General de Castelló para recibir cuidados más especificos, sin que por el momento haya trascendido en qué estado se encuentra.