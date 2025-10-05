Grave accidente con dos heridos en el polígono El Colador de Onda
Ambos ocupantes del vehículo, que quedó siniestro, pudieron salir con vida del suceso
Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en el polígono El Colador de Onda durante la pasada madrugada del sábado al domingo movilizó a diversos efectivos de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de bomberos de la Plana Baixa y Espadà Millars, además de servicios sanitarios que atendieron a los ocupantes del vehículo siniestrado.
Como se aprecia en la imagen que acompaña este artículo, el coche sufrió graves daños y quedó completamente siniestro tras el impacto. En el interior permanecía una mujer, que tuvo que ser rescatada por los bomberos debido a que había quedado atrapada entre los restos del vehículo. El otro ocupante, un hombre, ya se encontraba fuera del coche cuando llegaron los equipos de rescate.
Ambos fueron atendidos por los servicios sanitarios en el mismo lugar del accidente, y este periódico ha podido confirmar que ambos siguen con vida. Las causas del siniestro se investigan para determinar las circunstancias en las que se produjo.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Porcelanosa presenta nuevos productos y refuerza su alianza con el talento nacional y marcas valencianas
- Alarma en un pueblo de Castellón tras la muerte de dos perros envenenados: Prohibido entrar en el parque