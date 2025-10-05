Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grave accidente con dos heridos en el polígono El Colador de Onda

Ambos ocupantes del vehículo, que quedó siniestro, pudieron salir con vida del suceso

Imagen del aparatoso accidente acaecido la pasada madrugada del sábado al domingo.

Imagen del aparatoso accidente acaecido la pasada madrugada del sábado al domingo. / CONSORCIO DE BOMBEROS

Rafael Fabián

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en el polígono El Colador de Onda durante la pasada madrugada del sábado al domingo movilizó a diversos efectivos de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de bomberos de la Plana Baixa y Espadà Millars, además de servicios sanitarios que atendieron a los ocupantes del vehículo siniestrado.

Como se aprecia en la imagen que acompaña este artículo, el coche sufrió graves daños y quedó completamente siniestro tras el impacto. En el interior permanecía una mujer, que tuvo que ser rescatada por los bomberos debido a que había quedado atrapada entre los restos del vehículo. El otro ocupante, un hombre, ya se encontraba fuera del coche cuando llegaron los equipos de rescate.

Ambos fueron atendidos por los servicios sanitarios en el mismo lugar del accidente, y este periódico ha podido confirmar que ambos siguen con vida. Las causas del siniestro se investigan para determinar las circunstancias en las que se produjo.

