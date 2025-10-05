Le piden 15 años por agresión sexual en Castellón al ver a su mujer como su propiedad

La Audiencia Provincial de Castellón juzgará este lunes, 6 de octubre, a un hombre acusado de delitos de agresión sexual, maltrato habitual y lesiones contra una mujer, que, según la Fiscalía, vivió un auténtico infierno en casa.

"Hoy te voy a follar quieras o no"

«Hoy te voy a follar quieras o no», le dijo este varón a la víctima, que ahora tiene 30 años, el día que la violó en 2023. Este fue el episodio más traumático que vivió la joven, pero no el único, puesto que vivía «en un clima de sumisión», según detalla el Ministerio Público Fiscal en su escrito de acusación.

En total, el fiscal de este caso (ocurrido en un municipio de Castellón que este diario omite para proteger la identidad de la víctima) reclama 15 años por esa supuesta agresión sexual, dos años por el supuesto maltrato habitual y diez meses por las supuestas lesiones.

Superioridad constante

Tanto el maltratador como la víctima son de nacionalidad marroquí y estaban casados desde hacía seis años. Ella apenas habla castellano, con lo que su adaptación a la provincia era escasa y su círculo social consistía básicamente en la familia de él. La vida de la joven estaba supeditada «en todo momento» a las decisiones de él, «por su condición de varón y la superioridad que se ejerce sobre la esposa». En multitud de ocasiones, se veía a realizar acciones «contra su voluntad», dice el Ministerio Público, como por ejemplo viajar a Marruecos, algo que ella no quería.

El procesado se encargaba además de «limitar el uso del teléfono a la perjudicada», así como controlar sus salidas y también sus compañías. En casa, con la finalidad de vejarla, la llamaba «burra, hija de puta y gorda». Ya en 2022 se produjo un episodio de lesiones, cuando le dio una bofetada ya cogió del cuello porque ella no quería volver a Marruecos. Tras aquel momento, continuaron las bofetadas en momentos puntuales hasta enero de 2023.

El horror

Ese día se desató el horror en casa de la pareja. El acusado quiso mantener relaciones sexuales a toda costa, pero ella expresó su negativa. Sin embargo, el varón, «considerando a la víctima de su propiedad, espetó ‘hoy te voy a follar quieras o no’», relata el Ministerio Público. Fue en ese punto cuando la cogió de la muñeca, la echó sobre la cama con rudeza y comenzó a darle más bofetadas y agarrarla del cuello y la mandíbula. Una inmovilización total de la que ella, a pesar de intentarlo, no se pudo zafar. Él consumó la agresión sexual con agravante de género, según la Fiscalía.

La joven presenta desde entonces ansiedad y fuerte aislamiento social, cuadros por los que reclama 20.000 euros en daños morales. n