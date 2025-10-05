Rescate de un ciclista de 66 años herido tras caer por un barranco en Orpesa
La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico tras caer en una senda de montaña del barranco Cantallops
Un ciclista de 66 años resultó herido este domingo tras precipitarse por un barranco en una senda de montaña situada en la zona del barranco Cantallops, en el término municipal de Orpesa. El suceso se produjo alrededor de las 10.35 horas, momento en que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso del accidente.
Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico logró estabilizar al herido tras practicarle maniobras de soporte vital avanzado. Posteriormente, el ciclista fue trasladado al Hospital General de Castellón con un traumatismo craneoencefálico.
Efectivos del Parque de Bomberos de la Plana Alta se movilizaron para colaborar en las tareas de rescate y evacuación, ya que el deportista había caído a una zona de difícil acceso desde una senda de montaña. Los bomberos ayudaron a los sanitarios en el traslado del herido desde un desnivel de unos seis metros hasta la ambulancia, donde continuó recibiendo atención médica.
