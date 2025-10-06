Juicio por agresión sexual: Los agentes corroboran que la víctima de Torreblanca presentaba lesiones en el cuello y estaba nerviosa

El hombre que se enfrenta a 15 años de prisión por agresión sexual a su esposa, además de dos años de maltrato habitual y 10 meses por lesiones se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados. En el juicio, se han escuchado los testimonios de los agentes que acudieron al lugar de los hechos en enero del 2023 tras recibirse un aviso de que se había producido una discusión familiar en un domicilio de Torreblanca y han apuntado que la víctima presentaba lesiones en el cuello y se encontraba nerviosa y llorando, así como de los peritos, que han corroborado la fuerte dependencia de la mujer respecto de su presunto agresor. Por contra, este último ha negado que hubiera mantenido relaciones sexuales en contra de la voluntad de la mujer y que la hubiera insultado y menospreciado.

Los peritos han corroborado el informe de valoración del riesgo de vulnerabilidad extrema de la víctima asegurando que la mujer tenía una dependencia total, económica y de relaciones sociales, respecto de la pareja, así como emocional, así como que no manejaba bien el castellano y necesitaba ayuda. Asimismo, apuntan que él normalizaba una relación disfuncional de pareja por un compendio cultural y religioso, en el que tenía muchas discusiones, menospreciaba a la mujer, la sometía y le controlaba el móvil.

En cambio, el procesado ha manifestado que ella salía con normalidad, hablaba con su familia por el móvil y nunca le quitó la documentación. Ha contextualizado la situación que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad en enero del 2023 en el domicilio de la pareja argumentando que esta no quería ir a Marruecos porque se llevaba mal con la madre de él.

"Nos dijo que le miráramos el cuello"

Ese día la Policía Local de Torreblanca recibió la llamada de una vecina indicando que estaba en casa de unos amigos y que había una pareja discutiendo y que la mujer estaba lanzando trastos al marido.

La agente de la Guardia Civil que intervino ese día, señaló que se entrevistaron con la mujer, primero a través de un traductor de google, en el propio domicilio, y que les dio a entender que ella no queria volver a Marruecos y que su marido se la quería llevar allí.

"Nos dijo que no la lleváramos con su marido, que la iba a matar"

"Decidimos llevarla al cuartel. La mujer llama a su tía, quien nos explica de una manera bastante nerviosa que no la lleváramos con su marido, que la iba a matar, que, por favor, no la lleváramos con él", ha agregado. El agente señala que ese familiar también les dijo "que le miráramos el cuello". "Vimos que tenia arañazos y nos dijo que le dolía la cara; en ese momento avisamos a nuestro superior, se llevó al médico a la señora y por parte de otra patrulla se detuvo al presunto autor", ha agregado. También explicó que en aquel momento la mujer "no nos dijo que había sufrido una agresión sexual".

Por su parte, el otro agente que acudió al lugar de los hechos ha aseverado que el aviso recibido no se correspondía con lo que se supone que sucedía. "Una vez conocimos la situación decidimos llevarla al puesto de Orpesa para que hiciera una manifestacion con un traductor", ha agregado. En su testimonio ha señalado que el acusado les manifstó que había discutido con su pareja, que esta estaba alterada, que las discusiones eran habituales y que ella rompió una serie de vasos y objetos que había en la casa y que no había decidido denunciar porque tenía un menor. "La mujer estaba llorando y triste, estaba nerviosa y bastante alterada", ha declarado el agente.