Detienen en Onda a una persona con nueve identidades falsas y con una orden de detención

La Guardia Civil, en el marco de los servicios de seguridad ciudadana, así como las labores de prevención de la posible comisión de hechos delictivos desarrollados en la localidad de Onda, ha procedido a la detención de una persona sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda y detención emitida por un Juzgado de Córdoba.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la guardia civil observó un vehículo alquilado ocupado por cuatro personas que mostraron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial.

Durante la inspección del turismo se localizó un ordenador portátil que, tras las comprobaciones pertinentes, se constató que pertenecía a un vecino de Valencia, por lo que fue intervenido para su devolución a su legítimo propietario.

Nueve identidades

Los ocupantes del vehículo fueron identificados, ofreciendo respuestas contradictorias acerca de su procedencia y destino. Ante tales circunstancias, fueron trasladados al acuartelamiento para la práctica de las diligencias oportunas.

La verificación de identidad de uno de ellos por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, reveló la existencia de nueve identidades en el sistema policial y una orden judicial vigente.

En consecuencia, se procedió a su detención, tratándose de un varón de 31 años de edad de nacionalidad colombiana.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Nules. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Onda y el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana.