A juicio un acosador que se presentó en el cuarto de su ex rompiendo el candado

Entrar en casa después de un largo día, ir a entrar en tu habitación para descansar y, cuando abres la puerta, sentado en la cama está tu ex, el acosador que ha estado acribillándote a llamadas durante días y al que temes. Eso fue lo que supuestamente le sucedió en un municipio de Castellón a una mujer que vivió el susto de su vida.

Por fortuna, no hubo daño físico, pero aun así el Ministerio Público consideraba que hay dos delitos en sus acciones: por una parte, allanamiento de morada, por lo cual reclama una pena de 15 meses de prisión, y por otra parte, un delito de coacciones, para el que le corresponderían según la Fiscalía 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Acuerdo

Se trata de una vista oral que se va a celebrar el próximo martes, 7 de octubre, en la Audiencia Provincial de Castellón. Sin embargo, si no hay sorpresas de última hora, la defensa y la acusación particular han llegado ya a un acuerdo. Así, este varón, de nacionalidad rumana, ratificará este acuerdo y reconocerá así los hechos ante el juez, aceptando la condena.

Ha sido un juzgado de violencia sobre la mujer el que ha recibido el escrito de conclusiones al que ha tenido acceso Mediterráneo, por este caso ocurrido en marzo del año pasado, 2024.

Le dejaba flores en el portal

El acusado y la víctima habían mantenido una relación sentimental que había finalizado a principios de marzo. Sin embargo, el hombre, que ahora tiene 44 años, trató de «modificar la voluntad» de la mujer, según la Fiscalía.

Para tratar de conseguir su objetivo (sin éxito), tuvo un comportamiento que ya bordeaba la obsesión e iba confirmando la situación de acoso, antes de, en efecto, presentarse en la vivienda de ella.

Así, llamaba a su exnovia a diario y le dejaba flores en el portal. Además, trataba de contactar con ella a través de terceros a pesar de que ella había bloqueado su contacto del teléfono. Una negativa que parece clara y rotunda pero que el acusado no aceptó, ni tampoco pareció que se diese cuenta.

Situación insostenible

Fue en la madrugada del 17 de marzo de 2024 cuando ocurrió el episodio que desató la denuncia y terminó con el caso en el juzgado.

«El acusado, sin haber obtenido consentimiento de la víctima, acudió a su domicilio», relata la Fiscalía. Ella no se encontraba allí, pero como él tenía llaves de la casa, accedió igualmente. En esa vivienda residían varios inquilinos y cada habitación tiene un candado: él rompió el candado de la habitación de su ex y se quedó esperándola. La víctima también reclama por los desperfectos de la puerta, estimados en unos 65 euros.