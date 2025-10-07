Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos

La gran boda de Vistabella

Grande sí que lo fue, y en todos los sentidos, pues asistieron a la misma más de cien invitados y acabó con diecisiete muertos y más de sesenta heridos. Lo sucedido fue lo siguiente: El día 5 de septiembre de 1885 se celebró una boda en Vistabella a cuyo banquete, que tenía lugar en una posada de dicha población, concurrieron numerosos invitados, más de un centenar, tanto del pueblo como forasteros. Al principio todo transcurrió apaciblemente, pero ya pocas horas después de terminado el banquete, los comensales, incluidos los novios, comenzaron a sentirse indispuestos enfermando tan gravemente que al novio, novia y sus respectivos padres y familias hubo de administrárseles la extremaunción.

Incluso los pobres del pueblo a los que se les dio el sobrante de la comida, tal como era costumbre, enfermaron gravemente o murieron. En los días posteriores a la boda venían a fallecer tres o cuatro comensales al día. Y como en aquella época había en España una gran epidemia de cólera se pensó que podía ser un brote agudo de dicha enfermedad. Sin embargo, está hipótesis fue desestimada, ya que los comensales empezaron a sentirse mal todos a la vez en muy pocas horas después de la comida, siendo más de sesenta los que enfermaron simultáneamente, pero a los cuatro días los síntomas y nuevos enfermos cesaron de manera brusca, por lo que se consideró que el hecho derivaba de las pésimas condiciones de la comida.

Pero el mal ya estaba hecho. Murieron a consecuencia del banquete las susodichas 17 personas, y de las sesenta resultaron gravemente intoxicadas, seis se encontraban aún muy graves a la semana de los hechos. El Juzgado de Instrucción de Llucena incoó diligencias para la investigación de lo sucedido, pero no se averiguó nada ni se juzgó a nadie por este hecho tan grave.

Hubo graves sospechas de que la comida que se sirvió en el banquete nupcial fue envenenada. Al parecer, el padre de la novia debía una determinada cantidad de dinero a un guarda de campo, y éste, ansioso de venganza, penetró en la casa del deudor en el momento en que se preparaba la comida. A partir de ahí ya no se sabía a ciencia cierta lo que sucedió. El médico informó que las muertes fueron causadas por envenenamiento, pero no cuál fue el veneno. El fiscal de Castellón acudió en persona a Vistabella para tratar de averiguar la verdad de lo acaecido, pero las sospechas acerca de si el guarda de campo había envenenado la comida no pudieron comprobarse. Lo que iba a ser un alegre acontecimiento se convirtió en un gran funeral.

¡Las almas se escapan del purgatorio!

No es broma, no. Era lo que de verdad creía la mujer del que después falleció. El caso es también muy ilustrativo de la manera de pensar y nivel cultural de los ciudadanos españoles a finales del siglo XIX.

El hecho ocurrió en el pueblo de Vila-real el 31 de octubre de 1898. Al anochecer de este día la mujer del vecino de dicha población, José Meseguer, notó que salían chispas de un cable conductor de electricidad que pendía de un poste. La mujer creyó firmemente que se trataba de ánimas del purgatorio que trataban de escapar del mismo y, aterrorizada por dicha creencia, fue a contársela a su marido. El marido, el citado José Meseguer, no era tampoco un hombre muy versado en la electricidad precisamente, y al ver salir las chispas de un cable eléctrico que colgaba del poste no se le ocurrió otra cosa que tratar de alcanzar el cable por el sitio en que salían las chispas. La cuestión es que unió varias escaleras y trepó por las mismas, alcanzando el cable, en cuyo momento sufrió varias convulsiones y sacudidas muy fuertes, cayendo al sueño junto con el cable, que se desprendió de su abrazadera al poste.

Acudieron en seguida varias personas en su socorro, pero como Meseguer había arrastrado el cable eléctrico consigo, cada vez que lo tocaban para auxiliarlo, sufrían fuertes sacudidas que hacían imposible prestarle socorro. Hubo que acudir a la empresa suministradora de la luz, la fábrica de electricidad de Sala Ricart y Compañía, que cortó la corriente, pudiéndose auxiliar entonces al desgraciado Meseguer, pero demasiado tarde, pues ya había fallecido por la descarga eléctrica.

¡Creerse que eran almas del purgatorio que escapaban de él! Increíble, pero cierto, tanto que fue la causa de la muerte de su marido. Aunque si bien se piensa el hecho sucedió a punto de celebrarse el día de las ánimas, que celebra la Iglesia Católica el día 2 de noviembre de cada año, en sufragio de los fieles difuntos que han muerto y que aún no pueden gozar de la presencia de Dios por estar purificándose en el purgatorio. En este caso se juntaron una serie de factores que llevaron a ese resultado: una proximidad de fechas con el día de las ánimas, una sensibilidad especial por las mismas y la ignorancia de la mujer y del marido sobre lo que era la electricidad.