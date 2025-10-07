Detienen a un hombre tras robar herramientas en una obra de un supermercado de Almassora
Se sustrajeron herramientas valoradas en más de 1.850 euros
La Guardia Civil de Almassora inició una investigación tras el robo de herramientas valoradas en 1.879 euros en una obra de un supermercado de la localidad.
Los hechos ocurrieron entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de septiembre, cuando los responsables de una obra comprobaron que la puerta de emergencia del establecimiento había sido fracturada.
Los agentes tras efectuar numerosas gestiones, así como otras más técnica dieron como resultado, la identificación, localización y detención el día 4 del presente mes de un varón de 46 años, como presunto autor de un delito de robo.
El ahora detenido es una persona con numerosos antecedentes por hechos delictivos contra el patrimonio cometidos en Almassora y en poblaciones como Castellón y Sagunto (V).
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de los Castellón. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Almassora.
