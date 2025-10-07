Espectacular derrumbe de dos casas en el centro de Vila-real: los obreros logran salir a tiempo
El siniestro se ha producido en un inmueble en obras y ha afectado a una casa colindante, causando gran expectación en la zona
Dos viviendas se han desplomado este martes en la calle Santa Clara de Vila-real, una de ellas en proceso de reformas. El colapso ha afectado también a una casa colindante, aunque, afortunadamente, no se han registrado heridos. Según confirman fuentes municipales, los obreros que trabajaban en el inmueble en obras lograron salir a tiempo tras escuchar los primeros ruidos que anticipaban el derrumbe.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Bomberos y técnicos del Ayuntamiento para asegurar la zona y evitar nuevos desprendimientos. El área ha sido acordonada y el tráfico cortado mientras los servicios de emergencia continúan con las labores de evaluación y limpieza de escombros.
Los arquitectos municipales están revisando el estado de las viviendas adyacentes para comprobar su estabilidad y determinar si existe riesgo de colapso. Desde el Ayuntamiento de Vila-real han trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y han asegurado que se actuará con rapidez para garantizar la seguridad en toda la manzana afectada.
