Un robo de lo más surrealista en Nules: Fuerzan una casa de aperos para llevarse cientos de cañas

Los robos en el campo se han convertido en una desagradable rutina para la gente que se dedica a la agricultura, ya sea profesionalmente o como una actividad complementaria que mantienen por tradición familiar. Los hay de todo tipo y gravedad, pero el que ha descubierto este martes una vecina de la Vilavella en una parcela de su propiedad en el término municipal de Nules ha sido de lo más surrealista.

La afectada denuncia que cuando han ido a su finca de la partida Calixtro se han encontrado que la puerta de acceso a la casa de aperos donde guardan el material de cultivo y labranza estaba abierta. Sabían que en el interior no había gran cosa, nada de gran valor económico, pero poco le ha importado eso a quien haya entrado de forma ilegal.

Asegura que le han robado «unas 300 cañas nuevas», listas para ser utilizadas en el refuerzo de los naranjos, además de un bidón contenedor «y una manta de seis metros para recoger las olivas». Solo han dejado tres sacos de cañas «que las hemos cargado en el coche y nos las hemos llevado a casa».

Como se ha mencionado, más que el valor de lo sustraído, lo peor de este tipo de sucesos es la impunidad de los ladrones y la vulnerabilidad de las víctimas. Así lo lamenta la propietaria, que no duda en señalar que «hay mucho maleante suelto y poca vigilancia por el campo».

Lo mencionado no ha sido lo único que ha echado en falta. En la misma parcela había un nogal «y nos han quitado toda la cosecha de nueces».

La afectada asegura estar muy frustrada, porque los perjuicios son una constante, «tenemos los ribazos destrozados por la gente que va a por caracoles», otra conducta ilegal pero muy extendida.

Señala, que la persona encargada de gestionarle la finca le ha contado que el suyo no ha sido un incidente aislado de estos días. Un propietario de Betxí ha sufrido un asalto este martes en una parcela que tiene vallada.

Según le ha explicado, «dos personas han bajado de un coche, han estado pegando un vistazo a la finca y cuando se han dado cuenta de que había una cámara, han ido, por un lado, y de un golpe se la han cargado».

Ante la falta de vigilancia, la víctima de este robo ha querido hacer público su caso «para que la gente esté atenta» y ante cualquier movimiento sospechoso, adviertan a las autoridades.