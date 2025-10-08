Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

15 meses de prisión por allanar la habitación de su ex en Castellón

La sentencia, de conformidad, impone también la pena de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y alejamiento por coacciones

La declaración, de conformidad, emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón.

La declaración, de conformidad, emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. / TOMAS

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha impuesto una condena de 15 meses de prisión y alejamiento a un individuo por allanar la habitación de su ex en Castellón. La sentencia, de conformidad, le impone también 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por coacciones y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicar con ella en un año y al pago de 64,45 € de indemnización.

Flores y llamadas a diario

Según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso este rotativo, el acusado mantuvo una relación sentimental que finalizó a principios de marzo del 2024. Sin embargo, no aceptó que la relación con su ex había finalizado e intentó modificar su voluntad llamándola a diario, dejándole flores en su portal y contactando a través de terceros. El 17 de marzo del 2024 acudió de madrugada al domicilio de su ex sin su consentimiento aprovechando que tenía las llaves del mismo y fracturó la puerta de su habitación, que tenía candado porque la vivienda tenía varios inquilinos, y se quedó esperándola hasta que sobre las 6.16 horas, las inquilinas del domicilio llamaron a la policía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents