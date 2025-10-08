15 meses de prisión por allanar la habitación de su ex en Castellón
La sentencia, de conformidad, impone también la pena de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y alejamiento por coacciones
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha impuesto una condena de 15 meses de prisión y alejamiento a un individuo por allanar la habitación de su ex en Castellón. La sentencia, de conformidad, le impone también 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por coacciones y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicar con ella en un año y al pago de 64,45 € de indemnización.
Flores y llamadas a diario
Según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso este rotativo, el acusado mantuvo una relación sentimental que finalizó a principios de marzo del 2024. Sin embargo, no aceptó que la relación con su ex había finalizado e intentó modificar su voluntad llamándola a diario, dejándole flores en su portal y contactando a través de terceros. El 17 de marzo del 2024 acudió de madrugada al domicilio de su ex sin su consentimiento aprovechando que tenía las llaves del mismo y fracturó la puerta de su habitación, que tenía candado porque la vivienda tenía varios inquilinos, y se quedó esperándola hasta que sobre las 6.16 horas, las inquilinas del domicilio llamaron a la policía.
