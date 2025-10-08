Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente con atrapados entre l'Alcora y Figueroles

El siniestro ha tenido lugar en la CV-190

Imagen de archivo de un accidente en Castellón.

Imagen de archivo de un accidente en Castellón. / Mediterráneo

Redacción

Bomberos de los parques de la Plana Baixa y l'Alcalatén se han movilizado para intervenir en un accidente de tráfico con posibles atrapados en la CV-190, entre l'Alcora y Figueroles.

El siniestro ha tenido lugar poco después de las 22.00 horas en el kilómetro 7,9 de dicha carretera.

Estamos trabajando para ampliar esta información.

