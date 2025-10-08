Pillan a un camionero utilizando la tarjeta del tacógrafo de otro conductor en Castellón
Efectivos del Subsector de Tráfico de Castellón han procedido a la investigación del conductor de un vehículo rígido, de 63 años y nacionalidad británica, por utilizar la tarjeta del tacógrafo de otra persona.
El hecho ocurrió a las 0:55 horas del pasado día 23 de septiembre, en el transcurso de un control de transportes en la Autovía A-23, km. 23,000, término municipal de Segorbe (CS).
Al identificar al conductor y proceder a controlar los registros del tacógrafo, comprobaron que la tarjeta del conductor que llevaba insertada correspondía a otra persona, con el fin de evitar realizar los descansos oportunos y alargar los periodos de conducción.
Por ello fue solicitada colaboración del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (UNIS-GIAT) de dicho Subsector, para la realización de las gestiones oportunas e instrucción de diligencias.
A la vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito de “Falsedad Documental”. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe (CS).
Penas de seis meses a tres años de cárcel
Para este tipo de conductas constitutivas de delito, el Código Penal contempla penas que pueden conllevar la prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Las inspecciones realizadas en carretera a los conductores profesionales, tienen entre otros objetivos, la verificación y el control efectivo del cumplimiento de la normativa vigente. La inobservancia de los tiempos de conducción y descanso, puede afectar de manera negativa a la seguridad vial, por su influencia sobre la capacidad de conducir, además, también puede perjudicar a la propia ordenación del sector del transporte, por la competencia desleal con el resto de empresas y conductores; es por ello que, se incide especialmente en la vigilancia del cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso de los conductores de los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros por carretera.
