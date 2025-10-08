Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pillan a un camionero utilizando la tarjeta del tacógrafo de otro conductor en Castellón

Para este tipo de conductas constitutivas de delito, el Código Penal contempla penas que pueden conllevar la prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Agente de la Guardia Civil

Agente de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL VALLADOLID

Diego Sánchez

Castellón

Efectivos del Subsector de Tráfico de Castellón han procedido a la investigación del conductor de un vehículo rígido, de 63 años y nacionalidad británica, por utilizar la tarjeta del tacógrafo de otra persona.

El hecho ocurrió a las 0:55 horas del pasado día 23 de septiembre, en el transcurso de un control de transportes en la Autovía A-23, km. 23,000, término municipal de Segorbe (CS).

Al identificar al conductor y proceder a controlar los registros del tacógrafo, comprobaron que la tarjeta del conductor que llevaba insertada correspondía a otra persona, con el fin de evitar realizar los descansos oportunos y alargar los periodos de conducción.

Por ello fue solicitada colaboración del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (UNIS-GIAT) de dicho Subsector, para la realización de las gestiones oportunas e instrucción de diligencias.

A la vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito de “Falsedad Documental”. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe (CS).

Penas de seis meses a tres años de cárcel

Para este tipo de conductas constitutivas de delito, el Código Penal contempla penas que pueden conllevar la prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Noticias relacionadas y más

Las inspecciones realizadas en carretera a los conductores profesionales, tienen entre otros objetivos, la verificación y el control efectivo del cumplimiento de la normativa vigente. La inobservancia de los tiempos de conducción y descanso, puede afectar de manera negativa a la seguridad vial, por su influencia sobre la capacidad de conducir, además, también puede perjudicar a la propia ordenación del sector del transporte, por la competencia desleal con el resto de empresas y conductores; es por ello que, se incide especialmente en la vigilancia del cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso de los conductores de los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros por carretera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents