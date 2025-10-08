¿Noche desafortunada o negocio mal calculado en un festival de Castellón?

Un ciudadano colombiano se sentó este martes en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón acusado de ofrecer drogas a agentes de paisano durante el festival Sansan de 2022. La Fiscalía pide para él tres años y nueve meses de prisión por un presunto delito contra la salud pública. En cambio, la defensa solicita la libre absolución.

Según el testimonio de los agentes, el acusado se les acercó mientras realizaban una inspección y les ofreció sustancias estupefacientes. “¿Queréis algo, que tengo de todo?”, habría dicho. Una frase que, escuchada en un festival, puede sonar habitual, aunque en este caso el contexto no jugó a su favor.

Los efectivos relataron que, tras identificarse como efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado, trasladaron al hombre a la zona de seguridad y luego al cuartel de la Guardia Civil. En el registro, hallaron diferentes drogas —que, al ser analizadas, resultaron ser MDMA, ketamina, cocaína y LSD— con un valor total estimado de 667 euros, además de 60 euros en efectivo. Parte del dinero, según los agentes, se encontraba en el interior de su ropa interior.

Un malentendido

El acusado, por su parte, mantiene que todo fue un malentendido. Dijo que solo quería comprar una bebida, pero al no aceptar en las barras el pago en efectivo y percatarse de que no tenía dinero en la tarjeta, se acercó a los policías para pedir ayuda. “Lo pasé supermal”, aseguró ante el tribunal.

Los agentes negaron esa versión: insistieron en que el hombre iba solo, que no hubo conversación previa y que no les pidió ninguna cerveza.

Sin embargo, la defensa consideró que no se había desvirtuado el principio de presunción de inocencia al considerar que no se ha demostrado intención de venta y que las cantidades eran para los 3 días de festival y su patrocinado carece de antecedentes. "Además, iba a compañado", añadió, asegurando que no puede declararse como probado que fuera solo", indicó.

Riesgo grave para la salud

En cambio, la Fiscalía, en cambio, considera acreditado que ofreció las drogas para su venta y que la variedad y cantidad intervenidas evidencian un riesgo grave para la salud pública.

El tribunal deberá ahora decidir entre la versión de una noche desafortunada o la de un intento de negocio mal calculado.