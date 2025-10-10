Método del tirón en Castellón: detienen a hombre por el robo de un teléfono móvil en Benicarló

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia por la sustracción de un teléfono móvil en Benicarló. Los hechos ocurrieron cuando una mujer denunció que sobre las 20.00 horas del día 5 de octubre, se le acercó un varón por la espalda arrebatándole bruscamente su teléfono móvil, causándole dolores en brazo y hombro.

Las labores de investigación de los guardias civiles culminaron con la identificación, localización y detención al día siguiente del presunto autor, siendo éste un varón de 37 años de edad.

El detenido junto con las diligencias instruidas, han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de los de Vinarós. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Benicarló.