Método del tirón en Castellón: detienen a hombre por el robo de un teléfono móvil en Benicarló
La víctima sufrió lesiones en el brazo y hombro
La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia por la sustracción de un teléfono móvil en Benicarló. Los hechos ocurrieron cuando una mujer denunció que sobre las 20.00 horas del día 5 de octubre, se le acercó un varón por la espalda arrebatándole bruscamente su teléfono móvil, causándole dolores en brazo y hombro.
37 años
Las labores de investigación de los guardias civiles culminaron con la identificación, localización y detención al día siguiente del presunto autor, siendo éste un varón de 37 años de edad.
El detenido junto con las diligencias instruidas, han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de los de Vinarós. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Benicarló.
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- Directo: Castellón afronta la primera jornada de la dana Alice en alerta amarilla
- Nace un nuevo festival de música indie, pop y alternativa en Castellón: todo el cartel
- ¿Qué días van a ser los peores de la dana en Castellón?
- Caso extremo de abandono: Un perro lleva semanas solo y encerrado en un piso de Nules
- Vuelco en el caso del perro encerrado en Nules: Una llamada al Seprona y lo rescatan en pocas horas
- Las cuatro preguntas que deja el Villarreal-Barcelona de Miami
- Castelló da luz verde a ayudas al alquiler de hasta 800€ mensuales