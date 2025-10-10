Muere el joven de 24 años que fue atropellado el domingo en Castelló
Permanecía ingresado en la UCI del General pero ha terminado falleciendo
El joven de 24 años que fue atropellado el domingo en Castelló, tal y como informó Mediterráneo cuando ocurrieron los hechos, ha fallecido en el hospital, según han indicado este viernes fuentes del Hospital General de Castelló.
El fallecimiento ocurrió el martes, después de que el varón estuviese dos días ingresado en la UCI de dicho centro sanitario.
El atropello se produjo cuando un coche atropelló brutalmente al joven peatón en el barrio de Grapa de la capital de la Plana, según explicó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
A las 6.30 del domingo
El incidente tuvo lugar en la calle Fernando el Católico sobre las 6.30 de la mañana del domingo.
Los servicios sanitarios acudieron al rescate de este varón para efectuarle las atenciones y lo derivaron al General, donde tristemente terminó falleciendo a pesar de los cuidados.
Se investigan todavía las causas del atropello que causó la muerte del chico.
