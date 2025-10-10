Un policía de paisano frustra un intento robo con la técnica del abrazo frente al centro de salud de Nules

Las zonas que más frecuentan las personas mayores se están convirtiendo en el objetivo de quienes pretenden vivir del esfuerzo y el trabajo ajeno. Los robos con la técnica del abrazo se están generalizando y quienes lo perpetran no dudan en intentarlo a plena luz del día, aprovechándose de la vulnerabilidad de los ancianos.

La asaltante, una joven mujer

Así ha sucedido este martes en Nules, aunque el intento de robo ha acabado solo en eso, porque un policía local de paisano ha frustrado las intenciones de una mujer joven que se había apostado a las puertas del centro de salud a la espera de alguna víctima.

Según relata, estaba alertado, porque días antes le habían comentado que se había corrido la voz de que varias personas habían sido asaltadas de esta forma en la localidad.

El agente se encontraba en las inmediaciones del centro de salud de Nules por razones personales y le ha resultado sospechosa la actitud de una joven, que esperaba en la avenida Jaume I. En un momento dado, dos mujeres mayores han salido de las instalaciones sanitarias y esta joven, que iba bien vestida, por lo que por su apariciencia no hacía sospechar sus malas intenciones, se les ha acercado y ha empezado a abrazar a una de ellas.

Actuación sin dudar

El policía, que como se ha mencionado no estaba de servicio, no lo ha dudado ni un segundo, se ha acercado con rapidez y ha pedido explicaciones sobre lo que estaba pasando. La joven, que se había abalanzando sobre una anciana que se ayuda para caminar de un andador, «decía que la conocía», explica.

Sin embargo, su víctima ha señalado con seguridad y muy molesta «que no la conocía de nada y que estaba diciéndole que no la tocara, pero seguía encima de ella».

Grabación

Ante la evidencia de que el robo se había frustrado y, por lo tanto, no había delito, el agente fuera de servicio ha sacado su teléfono móvil y le ha indicado a la asaltante que la iba a grabar porque sabía lo que estaba haciendo. La chica no ha negado nada ni se ha defendido, se ha limitado a alejarse tratando de ocultarse el rostro, mientras el policía la seguía para dejarle claro que la había identificado.

Ha querido hacer público lo sucedido porque «la gente debe estar muy atenta», desconfiar de comportamientos de este tipo y avisar de inmediato a las autoridades. Este tipo de ladrones, en su gran mayoría mujeres, se aprovechan de las personas más vulnerables porque saben que no pueden defenderse. Suelen apostarse en las inmediaciones de centros de salud y bancos.