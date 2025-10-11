Piden 13 años a una joven que intentó matar a su marido cuando él la dejó

La Audiencia Provincial de Castellón juzgará este lunes a una joven de 28 años por un supuesto delito de intento de homicidio y otro de lesiones que perpetró contra su marido (y también contra un amigo de este). La Fiscalía reclama para ella nueve años de prisión por el primero de los cargos y cuatro más por el segundo de ellos.

No aceptó que la fuera a dejar

Los hechos que llegan ahora a su juicio oral se produjeron hace apenas diez meses, el 29 de diciembre de 2024, en la antesala de las fiestas de fin de año. Eran las 19.30 de la tarde cuando el esposo de la acusada acudió a la vivienda que compartía con ella en Castelló. El objetivo del varón era recoger sus pertenencias y comunicarle a ella su voluntad de divorciarse.

Con el fin de evitar conflictos con ella, el chico se presentó en el piso con un amigo, de acuerdo con lo que dice el escrito de acusación del Ministerio Público.

Con un cuchillo de cocina

Al empezar a recoger sus cosas de la habitación de matrimonio y meterlas en una maleta, ella empezó a increparlo. «No me vas a dejar sola, no te comportas como un hombre casado, no has parado de salir», asegura el fiscal que le dijo ella a su marido. La procesada, de nacionalidad brasileña, se fue entonces hacia la cocina y regresó de allí con un cuchillo de 16,5 centímetros. Se lo metió en el pantalón y, cuando estuvo frente a su pareja, lo sacó para apuñalarlo.

«Con intención de causar mal a la víctima y asumiendo que con su acción podría ocasionarle la muerte, siendo esta su voluntad real, se abalanzó contra él, saltando sobre la cama, tratando de clavárselo en el cuerpo y blandiéndolo de arriba a abajo», indica el escrito de acusación del fiscal de este caso.

Lesiones al amigo y huida

El amigo del marido intentó ponerse en medio y trató de quitarle el cuchillo y ella le dio una puñalada a él también, «con ánimo de menoscabar su integridad física».

Ambos sufrieron heridas de arma blanca en las manos. Finalmente los dos hombres se escaparon de la casa a la carrera y consiguieron avisar a unos policías locales de Castelló que estaban por la zona. Por estos hechos, ella se encuentra en prisión preventiva.