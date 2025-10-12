Derriban y despejan el depósito de textil que ardió en Almassora

Los propietarios de la nave industrial calcinada del Polígono Vía Europa de Almassora llevaron a cabo recientemente las actuaciones que les requirió el Ayuntamiento de la localidad. Se trata del lugar que se incendió a finales de mayo de manera voraz, teniendo almacenadas al aire libre toneladas de residuos textiles de manera irregular.

El fuego que se originó estuvo activo durante varios días y su columna era visible desde multitud de puntos de la Plana. Los trabajos de extinción requirieron en su día del trabajo a fondo de más de 65 efectivos de diversas unidades de bomberos de la Diputación, la Generalitat y de Castelló. También se abrió una investigación judicial para esclarecer las causas.

Actuaciones

Tras los hechos, el consistorio almassorí que dirige María Tormo (PP) les remitió una orden de ejecución a los dueños de la nave, la antigua Favasa Desguaces, por el que les instaban a «demoler el muro de la misma debido al riesgo de derrumbe que presenta», así como a «retirar todos los residuos calcinados allí almacenados».

TL_05646 (1).JPG /

En las últimas semanas, se intensificaron los trabajos, tal y como constató Mediterráneo. El muro ha quedado derribado y el solar limpio de cualquier residuo. Lo que aún no han hecho los propietarios es construir un muro nuevo, otro requerimiento municipal.

Investigación

La nave fue investigada con anterioridad por varios delitos ambientales y documentales al almacenar 7.000 toneladas de ropa de forma ilegal procedentes del resto de Europa.

Además, en el pasado se usó como narcoalmacén: allí se hallaron 560 kilos de cocaína en 2023 y por ello hubo 4 detenidos.