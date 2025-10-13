Detenido en Burriana por estar en posesión de 10 gramos de cocaína
La actuación se inició tras una alerta por robo
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a un varón en Burrriana por un presunto delito contra la salud pública, tras recibir un aviso que alertaba de un robo en curso. El comunicante informó haber visto a cuatro varones intentando acceder al interior de su caseta.
Durante el desplazamiento, los guardias civiles contactaron telefónicamente con el denunciante, quien se encontraba visiblemente nervioso y aseguraba que los intrusos ya estaban dentro de la caseta de campo.
Al llegar al lugar, escucharon ruidos procedentes de una zona arbolada. En el interior de la propiedad los agentes hallaron una bolsa con 10 gramos de cocaína, 12 botes de metadona, una báscula para pesaje, un machete militar, un hacha, una carabina de aire comprimido, bolsas de plástico con recortes y 30 euros en efectivo.
El ocupante de la misma, en evidente estado de agitación, explicó a los guardias civiles que conocía a los presuntos autores y que habrían acudido a robar una presunta bolsa que contendría un kilo de cocaína que pensaban que poseía, pues éste les habría gastado una broma con una fotografía falsa de la droga.
Por todo ello se procedió a su detención, como presunto autor de un delito contra la salud pública y se incautó la droga y el material encontrado.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Vila-real.
La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana.
