Unos ladrones roban 20 metros de valla en un recinto deportivo de Moncofa

Moncofa ha vuelto a vivir un hecho delictivo. Esta vez han desaparecido como si nada más de veinte metros de la valla que perimetra la pista deportiva que se encuentra en la calle Maestro Serrano, lindando con el camí la Vilavella.

Los hechos ocurrieron hace unas semanas, cuando un vecino del municipio alertó al 112, después de ver que unos individuos estaban robando las piezas de la mencionada valla. Un caso insólito, dado que habitualmente los robos se concentran en los campos de cultivo, pero en esta ocasión, el objetivo no era otro que desmantelar una parte del vallado.

A la fuga

El concejal de Interior, José María Andrés, manifestó a Mediterráneo que «el tema esta en investigación, porque la persona que alertó, informó que se trataba de un vehículo Peugeot 206 blanco ranchera, que huyó por el camí la Vilavella. Todo ocurrió con suma rapidez y cuando llegaron los agentes, trataron de localizar el vehículo, pero no hubo suerte».

Andrés relata que «inmediatamente se pusieron en contacto con la Policía Local de Nules, para alertar de la situación y al mismo tiempo a ver si sus agentes pudieran ver dicho coche».

En la actualidad la investigación sigue abierta, pero al mismo tiempo desde el consistorio se está estudiando qué tipo de valla colocar, para evitar más robos. Esto obedece, según el concejal, a que «siendo una pista deportiva, donde diariamente acuden niños y niñas, hay que colocar una verja, porque por encima de todo está la seguridad de los usuarios».

Los agentes de la Policía Local de Moncofa están llevando a cabo controles rutinarios por dicha zona, para tratar de evitar que se siga desmantelando el resto de valla.

Un mal verano en el campo

Cabe recordar que durante la época estival los ladrones han actuado para desmantelar campos de cultivos de verdura y fruta de verano, como es el caso de melones y sandías, así como de hortalizas.

Para tratar de frenar estos actos delictivos, hay un agente de la Policía Local que se centra exclusivamente en vigilar los campos de cultivo que se encuentran diseminados por el término municipal. No obstante, los agricultores siguen pidiendo la puesta en marcha de la guardería rural, dado que pueden conocer los cultivos que se plantan en cada época del año.

A partir de este octubre, se incrementará la vigilancia porque comienza la recolección de naranjas, un cultivo donde se espera que los ladrones pongan sus ojos. Para ello, se preparará un control del producto, de su procedencia y destino, con la finalidad de que no provengan de una sustracción.