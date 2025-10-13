Una mujer acepta 5 años de prisión por intentar matar a su marido a puñaladas

Un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa fue la manera en la que se zanjó ayer un caso de intento de homicidio y por lesiones en la Audiencia Provincial de Castellón. Este trato implicó que la acusada, una joven que ahora tiene 28 años, se reconoció como culpable de haber tratado de matar a su marido y de dañar a un amigo de este, en un caso ocurrido en Castelló a finales de 2024.

Con el acuerdo entre las partes se redujo la petición inicial de cárcel por ambos delitos. Y es que la Fiscalía reclamaba para la entonces acusada nueve años de prisión por el primero de los cargos y cuatro más por el segundo de ellos, según el escrito de acusación.

Finalmente, ayer, en la vista oral, la mujer aceptó cuatro años de prisión por la tentativa de matar a su esposo y otro año más por las lesiones tanto a él como a la otra víctima, un amigo suyo.

Él fue a recoger sus cosas

Los hechos que se dirimieron este lunes se produjeron hace apenas diez meses, el 29 de diciembre de 2024, en la antesala de las fiestas de fin de año. Eran las 19.30 de la tarde cuando el esposo de la acusada acudió a la vivienda que compartía con ella en Castelló. El objetivo del varón era recoger sus pertenencias y comunicarle a ella su voluntad de divorciarse, todo ello según la acusación del Ministerio Público Fiscal, antes de que ambas partes llegaran al acuerdo de conformidad de ayer.

Con el fin de evitar conflictos con ella y tener más seguridad de que todo transcurría por cauces cívicos, el chico se presentó en el piso matrimonial con un amigo.

Al empezar a recoger sus cosas de la habitación de matrimonio y meterlas en una maleta, ella empezó a increparlo por, supuestamente, haber sido una mala pareja durante los años anteriores. «No me vas a dejar sola, no te comportas como un hombre casado, no has parado de salir», asegura el fiscal que le dijo ella a su marido.

Con un cuchillo de cocina

La procesada, de nacionalidad brasileña, se fue entonces hacia la cocina y regresó de allí con un cuchillo de 16,5 centímetros. Se metió el arma dentro del pantalón y, cuando estuvo frente a su pareja, la sacó para apuñalarlo.

«Con intención de causar mal a la víctima y asumiendo que con su acción podría ocasionarle la muerte, siendo esta su voluntad real, se abalanzó sobre él, saltando sobre la cama, tratando de clavárselo en el cuerpo y blandiéndolo de arriba a abajo», indicaba la Fiscalía.

Herido al tratar de separarlos

El amigo del marido intentó ponerse en medio y trató de quitarle el cuchillo y ella le dio una puñalada a él también, «con ánimo de menoscabar su integridad física». Ambos sufrieron heridas de arma blanca en las manos.

Finalmente, los dos hombres se escaparon de la casa a la carrera y consiguieron avisar a unos policías locales de Castelló que estaban por la zona. Ella se encontraba en prisión preventiva y la pena de cárcel queda ahora suspendida a cambio de su expulsión de España.