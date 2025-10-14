A disposición judicial el detenido por el atropello mortal a un joven en Castelló
La Policía Nacional asumió la investigación del siniestro
El hombre detenido como supuesto autor del atropello el pasado 5 de octubre a un joven de 24 años que falleció en Castelló ha pasado ya a disposición judicial, según han informado fuentes de la Policía Nacional.
El arresto, que ya publicó este diario, se produjo a raíz del incidente que tuvo lugar a las 6.30 horas del 5 de octubre. Según han descrito desde el cuerpo de seguridad, tras una disputa en la calle Marqués de la Ensenada, uno de los participantes en dicho altercado resultó herido de gravedad al ser embestido por un vehículo a motor en la calle Obispo Salinas, el cual falleció posteriormente en el Hospital General Universitario de Castellón
La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación judicial de los hechos. La investigación policial continúa abierta. Por otra parte, cabe apuntar que este martes se ha producido un nuevo atropello de gravedad en la capital de la Plana.
