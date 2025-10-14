Nuevo atropello grave en Castellón: una furgoneta arrolla a un corredor

Castellón ha vuelto a registrar un atropello grave este martes. Un corredor ha sido arrollado por una furgoneta en la carretera Almassora, a la salida de la conocida como rotonda de las manos, mientras cruzaba un paso de peatones.

El varón ha resultado herido de gravedad y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), cuyos efectivos han asistido a la víctima. También han acudido agentes de la Policía Local y de Movilidad Urbana, al tratarse de una zona muy transitada.

Impacto de gran intensidad

Se desconoce, por el momento, el pronóstico del varón, si bien testigos presenciales han asegurado a este diario que ha sufrido un impacto de gran intensidad. "Hemos escuchado un gran golpe", señalaban, añadiendo que "ha llegado a volar varios metros".

La vía tiene dos carriles y, al parecer, uno de los dos vehículos se habría detenido para cederle el paso al peatón "pero la furgoneta no ha parado porque venía fuerte de la rotonda y se lo ha llevado por delante".

Se trata del segundo atropello de gravedad que tiene lugar en la capital de la Plana en apenas unas semanas. El pasado 5 de octubre otro coche arolló a un peatón, un joven de 24 años, en la calle Obispo Salinas, que lamentablemente falleció en el hospital tras pasar dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Información en ampliación.