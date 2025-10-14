Vuelca un furgón en la AP-7 en Nules y queda empotrado entre naranjos
El siniestro se produjo por una salida de vía
Castellón
Un hombre ha tenido que ser rescatado por los bomberos tras sufrir un accidente de tráfico con un furgón en la AP-7, a la altura de Nules.
Según fuentes del Consorcio Provincial, el siniestro, producido por una salida de vía, ha tenido lugar sobre las 6.00 horas en sentido Castelló.
Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de la Plana Baixa, quienes rescataron al conductor del furgón, que no estaba atrapado pero no podía salir al quedar el vehículo volcado y empotrado entre naranjos.
